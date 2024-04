Benevento è la provincia campana dove il mercato dei beni durevoli ha mostrato la crescita più dinamica nel 2023, con spese complessive per 233 milioni di euro pari al 9,2% in più rispetto al 2022. Benevento, come rilevato dall’Osservatorio Findomestic, si posiziona così 40esima nella classifica delle 107 province per crescita, risultando prima tra le province del Mezzogiorno. Si tratta anche dell’unica provincia campana con una variazione del reddito per abitante superiore alla media del Mezzogiorno (+6,4% contro +5,5%).

