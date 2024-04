Pallavolo: Consiglio federale Fipav, ct De Giorgi rinnova fino al 2026

Cagliari, 19 apr. (Adnkronos) – Si è tenuta oggi a Cagliari la riunione del Consiglio Federale, nel corso della quale sono stati deliberati i termini contrattuali del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per le stagioni 2025-2026. Dopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni, tra i quali spiccano il titolo Mondiale 2022, l’Oro Europeo 2021 e l’ultimo Argento Europeo 2023, il presidente Manfredi ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per prolungare l’avventura del tecnico pugliese sulla panchina azzurra fino al 2026.

Il ct De Giorgi, nelle prossime settimane impegnato a ottenere la qualificazione olimpica per Parigi 2024, avrà quindi il compito di guidare la nazionale italiana maschile nella difesa del titolo Mondiale 2025, mentre nel 2026 sarà impegnato di fronte al pubblico italiano nel Campionato Europeo: manifestazione che assegnerà alla squadra vincitrice un posto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.