Notizie Flash: 2/a edizione – L’estero

(Adnkronos) – Roma. I ministri degli Esteri del G7 riuniti a Capri hanno ”condannato il sequestro da parte della Russia, il continuo controllo e la militarizzazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia”, nel sud dell’Ucraina, sottolineando che la presenza russa nel sito ”pone gravi rischi per la sicurezza nucleare”, anche ”per la più comunità internazionale”. Nel comunicato diffuso al termine della riunione si legge che il sostegno dei ministri a ”gli sforzi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica volti a limitare tali rischi, anche attraverso la presenza continua di esperti dell’Aiea”.

Roma. “Non posso che confermare quello che ha detto la presidente del Consiglio anche alla luce del colloquio avuto con il ministro Crosetto alla presenza di Kuleba. Faremo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina anche dal punto di vista della protezione aerea”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa finale del G7 Esteri a Capri.

Roma. “Gli Usa sono stati informati all’ultimo minuto (da Israele, ndr), ma non c’è stata condivisione da parte degli Stati Uniti, è stata una mera informazione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa finale del G7 Esteri a Capri.

Roma. “Ritengo che ciò che è accaduto”, ovvero l’aver evitato una ritorsione israeliana su larga scala, “sia frutto anche del lavoro e dell’impegno del G7 che è servito a migliorare il clima”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa finale del G7 Esteri a Capri.

Mosca. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto a Israele che l’Iran ”non vuole una escalation”. Intervistato dai media russi, il capo della diplomazia di Mosca ha parlato di ”contatti telefonici tra la leadership di Russia e Iran, i nostri rappresentanti e gli israeliani. In questi colloqui abbiamo detto molto chiaramente agli israeliani che l’Iran non vuole un’escalation”.

Roma. “Non tutti i Paesi del G7 hanno un’interlocuzione diplomatica con l’Iran, daremo messaggi chiari, come ho fatto con il ministro degli Esteri poche ore prima dell’attacco (contro Israele, ndr) che ribadiscono la nostra posizione politica, il nostro impegno a favore della de-escalation”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa finale del G7 Esteri a Capri.

Roma. “Noi vogliamo spegnere il fuoco, il testo del documento finale che abbiamo approvato parla in maniera molto chiara: ci siamo impegnati, ci impegniamo e ci impegneremo a favore della de-escalation” e “quindi ci sarà un ruolo diplomatico attivo di tutti i Paesi del G7, l’impegno politico c’è”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa finale del G7 Esteri a Capri, a proposito delle recenti tensioni in Medio Oriente.

Amman. E’ il momento di mettere fine alle ritorsioni tra Israele e Iran, perché c’è il rischio di un’escalation regionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi, affermando che ”mettiamo in guardia dal pericolo di una escalation regionale. Condanniamo tutte le azioni che minacciano di trascinare la regione in una guerra. Le ritorsioni israelo-iraniane devono finire. La guerra disumana contro Gaza deve finire adesso”.