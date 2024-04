Europee: Vannacci, ‘io in tv con Salis? Non ho problemi a confrontarmi con nessuno’**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Salvini dice che vorrebbe un confronto televisivo tra me e Ilaria Salis? “Per ora non ho sentito nulla a proposito, le proposte le facciano direttamente a me, non so cosa dire, bisogna poi capire su quali argomenti si vuole fare questo confronto televisivo”. Lo dice all’AdnKronos il generale Roberto Vannacci, dopo l’idea lanciata dal leader della Lega (“mi piacerebbe un confronto sul futuro dell’Italia e dell’Europa tra Ilaria Salis e il generale Roberto Vannacci”, ha detto Salvini). “In linea di principio non ho problemi a confrontarmi con nessuno”, assicura il militare che in queti giorni scioglierà il nodo della sua possibile candidatura alle europee.