Bper, assemblea nomina cda per triennio 2024-26, 7 posti su 15 a lista Unipol

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – L’assemblea ordinaria di Bper ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026, determinando i relativi compensi in linea con la proposta formulata dal consiglio uscente. Alla lista di Unipol (numero 2), vanno 7 posti, alla fondazione Sardegna (lista 3) vanno 5 posti e 3 posti vanno a un gruppo di fondi (lista 1). Alla luce degli esiti delle votazioni, il consiglio di amministrazione risulta così composto: 1. Silvia Elisabetta Candini, tratta dalla lista n. 1; 2. Gianni Franco Papa, tratto dalla lista n. 2; 3. Andrea Mascetti, tratto dalla lista n. 1; 4. Piercarlo Giuseppe Italo Gera, tratto dalla lista n. 1; 5. Antonio Cabras, tratto dalla lista n. 3; 6. Elena Beccalli, tratta dalla lista n. 2; 7. Maria Elena Cappello, tratta dalla lista n. 2; 8. Monica Pilloni, tratta dalla lista n. 3; 9. Fabio Cerchiai, tratto dalla lista n. 2; 10. Matteo Cordero di Montezemolo, tratto dalla lista n. 2; 11. Fulvio Solari, tratto dalla lista n. 3; 12. Angela Maria Cossellu, tratta dalla lista n. 2; 13. Stefano Rangone, tratto dalla lista n. 2; 14. Gianfranco Farre, tratto dalla lista n. 3; 15. Elisa Valeriani, tratta dalla lista n. 3.

L’Assemblea ha anche nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026, eleggendo Angelo Mario Giudici, tratto dalla Lista n. 2, risultata seconda per numero di voti, che, ai sensi di legge e di Statuto, assume il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale; 2. Michele Rutigliano, tratto dalla Lista n. 1; 3. Patrizia Tettamanzi, tratta dalla Lista n. 1. Risultano inoltre eletti alla carica di Sindaco supplente: 1. Sonia Peron, tratta dalla Lista n. 1; 2. Andrea Scianca, tratta dalla Lista n. 2. Fra le altre decisioni dell’assemblea l’approvazione del bilancio, della distribuzione del dividendo, del piano di incentivazione di breve termine, l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 17,4 milioni di azioni ordinarie di Bper Banca (per un massimo di 53,070 milioni di Euro), nel quadro del sistema incentivante MBO 2024 e del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2022-2025, nonché di eventuali trattamenti di fine rapporto,