Non è più il momento di mosse per sorprendere, ma di certezze da ritrovare per un Benevento chiamato al pronto riscatto, dopo il ko nel derby con l’Avellino e ancor di più dopo un digiuno di successi che va avanti ormai da quattro giornate. Da interrompere al più presto, perché dopo aver di fatto rinunciato alla possibilità di tenersi il premio di consolazione del secondo posto, la truppa giallorossa deve ora puntare con forza al gradino più basso del podio, a quella terza piazza che permetterebbe comunque di saltare la fase a gironi dei play off.

