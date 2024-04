Università: De Biasio (Arexpo), ‘elezione Brambilla momento significativo storia Unimi’

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – “L’elezione della professoressa Marina Brambilla a rettore dell’Università Statale di Milano è certamente un momento significativo della storia di Unimi anche per il suo costante impegno al fianco del rettore Elio Franzini a favore del Campus scientifico che la Statale sta sviluppando a Mind”. Così l’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio, commenta l’elezione della professoressa Marina Brambilla a rettore dell’Università Statale di Milano.

“Arexpo e Unimi -prosegue De Biasio- hanno in questi anni collaborato positivamente per realizzare questo ambizioso progetto innovativo, una stretta alleanza che continuerà nei prossimi anni nell’interesse dell’Università e di tutto il territorio”.