Ue: Meloni, ‘in rapporto Letta spunti importanti e tema natalità’

Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) – “Il lavoro di Enrico Letta è molto interessante e lo ringrazio. Ci sono molti temi trattati he prendono spunto anche dall’esempio italiano, dall’azione del governo italiano” tra queste “la necessità di rafforzare l’industria europea tenendo conto della nostra vocazione manifatturiera; l riferimento all’indipendenza strategica, in particolare sull’energia e sulle reti di connessione che è il lavoro che facciamo con il Piano Mattei, c’è poi un riferimento molto coraggioso al tema della natalità che è forse la più grande sfida economica che l’Ue ha di fronte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo.

Del rapporto targato Letta “condivido – ha detto ancora Meloni – il riferimento alla possibilità di restare cioè come fare in modo che i nostri giovani, le nostre eccellenze migliori non trovino in altri mercati uno sbocco migliore”.

“Letta ha poi posto il tema delle risorse, perché possiamo avere le strategie migliori – ha detto ancora la premier – ma se vogliamo metterle in campo c’è bisogno di risorse. Si sa qual è il dibattito sul debito comune, proposta sostenuta dall’Italia, Letta pone la questione circa la possibilità di riaprire un dibattito per mobilitare capitali privati perché possano rimanere nel mercato europeo invece di trovare, come spesso accade, condizioni migliori in altre realtà”. Dopodiché, sul dibattito che ha visto molti distinguo nel vertice andato in scena “se diciamo no a tutto – ha rimarcato Meloni – non arriviamo a nulla”, anche “se oggi sono stati fatti passi avanti”, ha assicurato.