Sono 19 le ditte candidate ad eseguire i lavori di “Rigenerazione urbana dell’area di piazza Risorgimento e dell’area attualmente adibita a Terminal bus extraurbani. Un intervento per l’importo di 5.565.816,63 euro, da realizzare entro il 30 giugno 2025, 13 mesi dopo l’apertura del cantiere prevista per il 31 maggio prossimo. Compete ora al dirigente del settore Opere pubbliche, Antonio Iadicicco, individuare la commissione di gara deputata ad assegnare, in base al criterio di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto riguardante siti nodali della città.

