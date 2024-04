Un nuovo punto di svolta nel caso scommesse che ha coinvolto il Benevento, il suo tesserato Christian Pastina e alcuni ex calciatori giallorossi esploso lo scorso dicembre. La Procura federale ha infatti notificato l’avviso di chiusura delle indagini al difensore della Strega e agli altri giocatori coinvolti nell’inchiesta: si tratta di Gaetano Letizia, in prestito alla Feralpisalò dal Benevento, di Francesco Forte, di proprietà del Cosenza, e anche di Enrico Brignola. Il nome del classe ’99 sannita, di proprietà del Catanzaro, compare per la prima volta nei riferimenti delle indagini dopo le perquisizioni della Procura della Repubblica di Benevento.

