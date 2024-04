Tornano in azione i ladri a Calvi. Il mirino resta puntato sulle aree rurali di Cubante, dove nella serata di martedì è stato tentato un colpo in località Soricelli. Come ci hanno riferito diversi residenti, nei giorni scorsi c’erano già stati movimenti sospetti. Non è dato sapere se si sia trattato di altre incursioni non andate a buon fine o magari di un’attività di ‘studio’ sulle abitudini di chi vive in zona. Sta di fatto che nel caso di martedì il furto non è andato a segno. Questa volta gli investigatori potranno contare su diversi elementi: un impianto di sorveglianza privato ha immortalato tre persone girare intorno a una villetta a Soricelli, per poi desistere e dileguarsi. L’episodio intorno alle 20.40.

