È iniziata sotto una pioggia battente la settimana di lavoro che accompagnerà il Benevento al match di domenica del “Vigorito” contro il Latina. Ultima gara casalinga della stagione regolare per i giallorossi con in palio tre punti fondamentali per provare a blindare il terzo posto: questa la nuova missione dei sanniti dopo aver perso l’esame decisivo del “Partenio-Lombardi” contro l’Avellino.

