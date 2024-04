La notte amara di lunedì contro l’Avellino consegna al Benevento la delusione per il mancato aggancio al secondo posto solitario, distante tre punti e con il vantaggio biancoverde negli scontri diretti. Ma regala anche alla squadra di Gaetano Auteri un dato tutt’altro che rassicurante, in grado di confermare ulteriormente il momento negativo vissuto dai giallorossi in ottica gol e, soprattutto, punti. Solo 2 conquistati nelle ultime 4 partite: nel girone C di Serie C sol una squadra è riuscita a far peggio della Strega.

