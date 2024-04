Ucraina: Mattarella, ‘massimo sostegno a Kiev, cercare con ostinazione pace giusta’

Sofia, 17 apr. (Adnkronos) – “Riteniamo che si debba continuare a dare il massimo sostegno all’Ucraina per riaffermare il principio della pari dignità di ogni Stato e che non è ammissibile che uno Stato più grande e più forte possa pretendere di imporre con le armi la sua volontà ad uno Stato meno forte e meno grande. Questo sovverte i principi della civiltà che nel mondo sono cresciuti nel corso dei secoli e che sono stati alla base della nascita delle Nazioni Unite nel ’45. Quindi riaffermando questo e difendendo l’Ucraina riaffermiamo questo principio, naturalmente, abbiamo detto insieme con il Presidente Radev, cercando in ogni modo, con grande impegno e ostinazione, qualunque strada possibile per giungere alla fine del conflitto e ad una pace giusta”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Sofia con il Presidente della Bulgaria, Rumen Radev, nell’ambito di una visita ufficiale.