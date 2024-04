Mo: 6 persone ferite da razzo su centro comunitario nel nord di Israele

Tel Aviv, 17 apr. (Adnkronos) – Almeno sei persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico che ha colpito un centro comunitario di Arab al-Aramshe, al confine settentrionale israeliano con il Libano.

Secondo i primi rapporti forniti dai medici, uno dei feriti è in condizioni gravi e gli altri cinque sono in condizioni moderate e buone.