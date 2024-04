Gb: re Carlo torna a Londra per le cure dopo breve vacanza in Scozia con Camilla

Londra, 17 apr. (Adnkronos) – Re Carlo è tornato a Londra per curarsi contro il cancro dopo una breve vacanza con la regina Camilla in Scozia. I sovrani hanno soggiornato nel loro rifugio di Birkhall, dove andarono in luna di miele nel 2005, per celebrare il 19esimo anniversario di matrimonio.

Il monarca è parso di buon umore ai fan che ha salutato dalla sua Bentley all’arrivo a Clarence House. Prima di tornare a Londra, il re e la regina si sono fermati nella tenuta di Balmoral, nell’Aberdeenshire.

È stato il primo viaggio del monarca in Scozia da quando ha rivelato la sua diagnosi a febbraio. Il re si è quasi del tutto ritirato dai doveri pubblici a causa della malattia. Tuttavia, ha continuato a prendere visione della sua ‘red box’ – la scatola rossa con i documenti amministrativi del regno – e a partecipare agli incontri settimanali con il primo ministro.