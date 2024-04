Fmi: vede crescita Italia a +0,7% in 2024, taglio di 0,4 punti per il 2025

Roma, 16 apr. – (Adnkronos) – Dopo il +0,9% registrato lo scorso anno, il Fondo Monetario Internazionale stima per l’Italia una crescita debole ma costante a +0,7% sia nel 2024 che nel 2025. Il dato contenuto nel World Economic Outlook appena diffuso, comunque, rappresenta per il prossimo anno un taglio di 0,4 punti rispetto alle stime di gennaio dello stesso FMI.

Quanto all’inflazione, il Fondo prevede un netto calo rispetto al 5,9% del 2023, con un dato all’1,7% nel 2024 e al 2,0% il prossimo anno: quanto alla disoccupazione è prevista in leggera crescita dal 7,7% del 2023, con un aumento di 0,1 punti quest’anno per poi toccare l’8% nel 2025.