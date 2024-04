Pd: Schlein, ‘Conte? L’avversario è il governo, spero non interessi solo me’

Roma, 15 apr. – (Adnkronos) – “Il Pd ha un obiettivo, ricostruire una identità univoca e costruire l’alternativa alla destra, non vorrei fosse un problema solo mio ma che sia lo stesso per le altre forze di opposizione”. Lo ha detto Elly Schlein, rispondendo a una domanda sui suoi rapporti con Conte.

“Bisogna fare un confronto costruttivo, avendo chiaro che l’avversario e il governo. Spero che questo non interessi solo il Pd. L’atteggiamento unitario porta risultati”, ha aggiunto.