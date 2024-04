Mo: Renzi, ‘non è scontro Islam contro Occidente ma di Ajatollah contro musulmani moderati’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Antipasto della terza guerra mondiale? “Io spero come tutti di no. Vedo tuttavia ciò a cui stiamo assistendo non come lo scontro dell’Islam contro l’Occidente, ma come l’ennesima puntata di un conflitto che va avanti da mezzo secolo dentro il mondo arabo. L’obiettivo degli Ajatollah è colpire il mondo moderato musulmano, più riformista come Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Giordania. Questo è il vero elemento di riflessione politica che dobbiamo fare”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Rai Radio 1 ed aggiunge: “Noi dobbiamo fare accordi con il mondo islamico riformista contro il terrore, il fanatismo, per scongiurare una guerra di civiltà”.