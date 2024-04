Europee: Calenda, ‘Sonia Alfano candidata nelle Isole, in prima linea contro illegalità’

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Questa sera vi presentiamo la candidatura alle elezioni europee di Sonia Alfano, circoscrizione Isole. Sonia è una donna forte e coraggiosa che dalla morte del padre, giornalista ucciso dalla mafia l’8 gennaio 1993 ha fatto della propria vita e del proprio operato testimonianza diretta di resistenza e di lotta alla criminalità organizzata”. Così Carlo Calenda su twitter.

“Non solo, infatti, è Presidente dell’Associazione Nazionale Familiari Vittime Innocenti delle mafie e componente dell’Ufficio di Presidenza della Fondazione “Antonino Caponnetto” finalizzata alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata ma nel 2009 decide di candidarsi al Parlamento Europeo e, una volta eletta, si batte finchè non riesce ad istituire la prima Commissione speciale antimafia del Parlamento europeo che presiede. Aderisce al gruppo Alde”.

“Da funzionaria della Regione Sicilia ha ricoperto numerosi incarichi: al Dipartimento Protezione Civile è stata prima coordinatrice dei soccorsi in varie emergenze vulcaniche, alluvionali, incendi e sismiche come L’Aquila ; per tutto il periodo dell’emergenza Covid19, è stata responsabile logistica e risorse umane della Protezione Civile, responsabile dell’HUB vaccinale di Palermo (secondo hub più grande d’Italia) e responsabile della campagna vaccinale per le isole minori. Attualmente è funzionaria presso la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. Sono sicuro che porterà la sua esperienza di donna, in prima linea nella lotta all’illegalità e nella difesa dei diritti umani riprendendo il lavoro svolto in capo alla Commissione antimafia, anticorruzione ed antiriciclaggio e non solo”.