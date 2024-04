Resta molto corta la coperta per l’organico dei medici per i penitenziari presso l’Asl Benevento, vale a dire la casa circondariale di Benevento e l’istituto penale minorile di Airola.

Con nota rilevazione degli ultimi giorni il Responsabile della Sanità Penitenziaria conferma “le carenze relative all’anno 2023 e precisamente di numero tre unità di personale a 38 ore per l’Istituto Penitenziario Minorile di Airola e sette unità di personale a 38 ore presso la Casa Circondariale di Benevento”.

