Oltre all’orgoglio c’è di più. Benevento e Avellino sono alla resa dei conti ed è in questa partita per uomini forti che si annida il futuro, almeno prossimo, delle due squadre. A tre giornate dalla fine, la possibilità che il risultato finale del derby tra giallorossi e biancoverdi si trasformi in sentenza sono parecchio concrete, a maggior ragione per due formazioni che hanno condiviso un percorso simile in questa annata e che a 270 minuti dalla fine della stagione regolare si contendono la piazza d’onore per poter entrare nei giochi dei play off con qualche buon vantaggio da poter gestire.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia