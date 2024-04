“Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e quando lavoriamo bene sono sereno: so che siamo in grado di fare una prestazione importante, ed è quella da ricercare”. Clima derby in casa Benevento: contro l’Avellino in palio una delle pagine fondamentali di questo finale di stagione. Gaetano Auteri annusa il profumo delle notti importanti ma è fiducioso nei confronti della sua Strega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia