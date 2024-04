Ue: domani a Roma convegno Ppe ‘Il futuro dell’agricoltura’, conclude Tajani

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Domani 15 aprile alle ore 9 si terrà a Roma, presso l’hotel Shangri-La, la conferenza dal titolo ‘Il futuro dell’agricoltura in Europa: la visione del Ppe’. L’evento ha l’obiettivo di presentare e condividere con gli agricoltori la risposta del Gruppo Ppe alle ingenti sfide che attendono il futuro dell’agricoltura europea. I lavori si concluderanno con l’intervento del vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Il Gruppo Ppe – spiega Salvatore De Meo, membro della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale al Parlamento europeo e promotore dell’iniziativa- si batte per una politica agricola dell’UE più forte e concreta, lontana da approcci ideologici, che sappia coinvolgere e rendere protagonisti i nostri agricoltori nella lotta ai cambiamenti climatici senza pregiudicare la nostra sicurezza ed autonomia alimentare; una politica agricola innovativa sostenuta da finanziamenti adeguati soprattutto per le piccole e medie imprese, quelle giovani e quelle familiari”.

La conferenza si compone di due panel con esponenti del mondo imprenditoriale agricolo e relatori tra cui il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, il coordinatore Ppe della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale al Parlamento europeo, Herbert Dorfmann, il segretario della commissione Agricoltura della Camera, Raffaele Nevi, il vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Francesco Battistoni. L’evento, inoltre, è arricchito dalla partecipazione di esponenti del Gruppo Ppe come il vicepresidente Siegfried Muresan, l’eurodeputata membro della commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare e della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale Christine Schneider e l’eurodeputato Membro della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale, Colm Markey.