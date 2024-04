Mo: Gasparri-Barelli, ‘difesa Israele priorità, riunione congiunta commissioni Esteri’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Alla luce del grave attacco di Israele da parte dell’Iran chiederemo ai Presidenti di Camera e Senato di valutare l’opportunità di una riunione delle Commissioni Affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento per valutare la situazione e le iniziative che l’Italia intende assumere nell’ambito del G7 e della comunità internazionale a tutela dello Stato di Israele che ha subito questo drammatico e proditorio attacco”. Così i capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri, e alla Camera, Paolo Barelli.

“La difesa della libertà e dell’esistenza di Israele è un’assoluta priorità anche per le Istituzioni italiane. L’Italia è da sempre impegnata con il nostro governo a favorire la pace ed una de escalation nella grave crisi medio-orientale, in cui prudenza e senso di responsabilità prevalgano sui venti di guerra”.