Lega: Biancofiore, ‘auguri, ancora tanta strada insieme per cambiare Italia’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Attraversare il traguardo dei quarant’anni è di grande significato per un partito politico come la Lega che ha resistito così a lungo ai tanti cambiamenti intervenuti nel sistema politico italiano. Negli ultimi dieci anni, la Lega è stata guidata dall’amico Matteo Salvini, raggiungendo il massimo del consenso politico ed elettorale. La stragrande maggioranza di amministratori ed eletti deve il successo politico alla sua leadership. A lui e alla grande famiglia leghista giungano gli auguri più sinceri per questo importante compleanno, nella certezza che la Lega continuerà ad offrire il suo contributo di azione e idee al centrodestra e al governo guidato da Giorgia Meloni. Abbiamo da fare insieme ancora tanta strada, sospinti dal consenso e dall’appoggio degli elettori, per cambiare l’Italia”. Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.