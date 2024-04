Europee: Smeriglio (Avs), ‘Ue sia protagonista su pace, sbarrare strada a climafreghisti’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Siamo sempre più convinti che la sfida che Alleanza Verdi Sinistra deve lanciare nel nostro Paese deve avere innanzitutto l’ambizione di richiamare l’Europa alle proprie responsabilità di protagonista di una agenda di pace. Perché finora questo ruolo l’Europa lo ha mancato”. Lo afferma l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio, candidato di Avs per le prossime elezioni europee intervenendo all’evento Il coraggio di osare in corso a Roma.

“Bisogna urlare con ancora più forza : Basta bombardamenti sui civili – prosegue l’europarlamentare rossoverde – basta vittime innocenti a Kiev così come a Gaza. Fermare l’escalation militare e il crescente riarmo in corso deve essere il l’impegno che ci attende – conclude Smeriglio – e occorre tornare alla centralità della giustizia climatica e sociale. È questo che diremo in questa campagna elettorale, ed sono questi grandi obiettivi che intendiamo portare a Bruxelles”.