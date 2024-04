Accolta dal sindaco di Benevento, quale presidente della Conferenza dei Sindaci (organo territoriale consultivo che esprime indirizzi e istanze delle comunità locali nei confronti dell’Asl) l’appello delle associazioni territoriali sul caso demedicalizzazione ambulanze per il servizio territoriale 118 gestito dall’Asl di Benevento per un primo incontro per “rappresentare proposte concrete finalizzate ad assicurare uniformi livelli di assistenza nel soccorso extraospedaliero per l’intero territorio di competenza, in modo da valutare l’opportunità di trasferirle all’attenzione della Conferenza dei Sindaci da Lei presieduta”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia