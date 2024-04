Imballaggi, Pichetto: “Trattativa difficile ma risultato soddisfacente”

Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – “Quella del regolamento imballaggi è stata una trattativa molto difficile e travagliata, come Italia eravamo gli unici ad opporci alla proposta originaria formulata dalla Commissione europea. Sinceramente, mi ero ritrovato solo, con grande difficoltà, a sostenere la battaglia”. Lo ha ricordato il Ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin partecipando al talk promosso dal gruppo Hera dedicato al nuovo regolamento UE sugli imballaggi, ospitato nello stabilimento Aliplast di Borgolavezzaro.

“Però – ha aggiunto – abbiamo dimostrato di essere uno dei paesi all’avanguardia a livello europeo, quindi se il livellamento va fatto, a livello europeo, va fatto sempre più in alto, non abbassandoci noi. Su questo c’è stata una lunga trattativa che ha portato, anche grazie a quello che è stato il ruolo svolto nell’ambito del Parlamento europeo da molti parlamentari, a un risultato che possiamo definire soddisfacente”.

“Ora dobbiamo solo migliorare – prosegue Pichetto Fratin – Noi siamo una realtà dove sulla plastica ricicliamo il 70%. L’obiettivo al 31 dicembre è quello di arrivare almeno al 75%. Abbiamo l’opportunità di essere i migliori: questa è la realtà” conclude Pichetto Fratin.