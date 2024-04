Firenze: Rastrelli (Fdi), ‘per Schmidt vale principio di libertà’

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Il direttore del Museo di Capodimonte, Erik Schmidt, ha il diritto di candidarsi a sindaco di Firenze. La stessa regola è valsa per il sindaco di Napoli Manfredi quando era rettore, per cui non si ravvedono davvero i presupposti di polemica intentata dalla sinistra. Fratelli d’Italia si batte e si batterà sempre a tutela della libertà di candidarsi per chi lo fa da semplice cittadino o da funzionario dello Stato perché non si creerà alcun vuoto istituzionale per quello che è il breve periodo della campagna elettorale”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.