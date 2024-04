Europee: Radicali italiani aderiscono a Stati Uniti d’Europa

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – I Radicali italiani aderiscono alla lista per gli Stati Uniti d’Europa. Il comitato nazionale ha infatti approvato ieri sera l’adesione alla lista lanciata da Emma Bonino e Riccardo Magi: “i Radicali Italiani inseriranno con convinzione il proprio simbolo all’interno della lista Stati Uniti d’Europa”, si legge in una nota del partito.

“Riteniamo – dichiarano in una nota Matteo Hallissey, Filippo Blengino e Patrizia De Grazia, rispettivamente segretario, tesoriere e presidente di Radicali Italiani – che l’unica risposta possibile all’ondata sovranista resta quella di rilanciare con forza la visione unitaria e federalista dell’UE, tracciando un percorso che vada verso una maggiore integrazione. Alle prossime elezioni europee si scontreranno due visioni diametralmente opposte: quella intergovernativa e quella federale. Gli Stati Uniti d’Europa sono l’unica prospettiva in grado di mettere al centro del dibattito le grandi sfide dell’Europa”.

“Davanti all’avanzare delle minacce dell’asse delle autocrazie e degli egoismi nazionalisti, continuiamo a ritenere che l’unica risposta per affrontare le gravi crisi che stiamo vivendo sia quella federalista europea. Saremo in prima linea, insieme a +Europa, Italia Viva, Partito Socialista Italiano e LDE, consapevoli della portata storica di queste elezioni”, concludono.