Ue: Calenda, ‘direttiva case green sbagliata, si trovano 600 mld o è presa in giro’

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “No guarda Chiara. Anche noi abbiamo votato contro. È una direttiva sbagliata”. Così Carlo Calenda via twitter replica a Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, sulla direttiva Ue sulle case green.

“E a meno di non spiegare dove troviamo i 600 mld per attuarla è anche una presa in giro. Attenti, abbiamo la sanità, la scuola e i salari a pezzi, mettersi a giocare con altri superbonus rischia di portare la sinistra italiana a perdere definitivamente la rappresentanza di chi non ce la fa. La transizione verde è una cosa seria e complessa che non si fa con gli slogan e i provvedimenti ideologici”.