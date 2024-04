Sanità, D’Angelo (Inps): “Fse grande occasione per nuovi servizi”

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) – “Il fascicolo sanitario elettronico sarà una grandissima occasione per l’Inps per realizzare servizi nuovi”. Lo ha detto Massimiliano D’Angelo, direttore centrale Sistemi informativi e tecnologici dell’Inps nel corso del Digital Health Forum che si è tenuto oggi a Roma a Palazzo Wedekind.

“L’Fse si inserisce nel contesto più ampio legato all’evoluzione della ‘nuova invalidità civile’ che vedrà la luce l’anno prossimo e che consentirà lo sviluppo di nuovi servizi basati su informazioni che deriveranno dal fascicolo. In una prima fase, l’Istituto introdurrà nel fascicolo sanitario elettronico i documenti introduttivi e, successivamente, i verbali prodotti dall’Inps stesso. Da qui – conclude – si avvieranno una serie di nuovi servizi che consentiranno l’evoluzione di ulteriori sviluppi” a partire da “ciò che riguarda le informazioni sanitarie dell’utente”.