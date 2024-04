Porti, Ciacciarelli (Lazio): “Ne avremo 7 nella Regione grazie al Piano ad hoc”

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “In fase di bilancio abbiamo fatto inserire fondi per i porti ma la vera novità rispetto lo scorso anno oggi è reale il ‘Piano porti’ del Lazio che è stato deliberato dalla giunta. Sarà calato sul territorio e significherà sette nuovi porti per il Lazio. Uno sviluppo della diportistica come volano per l’economia locale”.

Lo ha detto Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica, alle Politiche del mare, Politiche abitative e Case popolari della Regione Lazio, in occasione del 3° Summit nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum a Gaeta. “L’Italia e la Regione Lazio hanno finalmente capito l’importanza della risorsa mare per questa regione e per la nostra nazione – ha poi aggiunto – Vedo che il primo ministro italiano ha deciso di fare un ministero per le Politiche del mare, il presidente Rocca ha deciso di affidarmi la delega nel Lazio. Consapevolezza ma anche la visione degli investimenti per sviluppare questa risorsa, proprio in queste ultime ore abbiamo previsto ulteriori fondi per l’erosione costiera”.