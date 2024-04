Natalità, Meloni: “Decrescita non è mai felice, se applicata a demografia futuro a rischio”

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “La decrescita non è mai felice e se la applichi alla natalità e alla demografia rischia di compromettere qualsiasi futuro possibile, di compromettere le fondamenta su cui si regge il nostro welfare”. Così la premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento all’incontro “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro” presso il Tempio di Adriano. “Potevamo assecondare questo pensiero dominante e buttarci anche noi nel precipizio della glaciazione demografica oppure potevamo ribadire che il declino non è mai un destino, che è sempre una scelta. E’ una scelta che si può ribaltare, rimboccandosi le maniche”, ha rimarcato Meloni.

“Considero un cambio di passo fondamentale -continua la premier- l’approccio con cui questo governo affronta queste tematiche rispetto al passato”: la natalità e la demografia sono “sfide prioritarie che devono essere trasversali rispetto all’azione di tutto il governo”. “Era ora ci fosse un governo con il coraggio di dire che noi possiamo fare per l’Italia le migliori riforme possibili, possiamo fare scelte importanti ma tutto questo non porta a nulla se a monte non invertiamo la drammatica tendenza della denatalità che compromette ogni possibile sviluppo positivo per la nostra nazione e non solo”, ha proseguito la presidente del Consiglio.