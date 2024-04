Made in Italy: a Milano il 15 aprile il futuro visto da Mics, l’alleanza uni-aziende per l’innovazione

Milano, 12 apr. (Adnkronos) – “Il futuro del Made in Italy visto da Mics: l’alleanza università-aziende per l’innovazione”. Questo il tema dell’incontro che si terrà a Milano il 15 aprile organizzato dal ‘Made in Italy Circolare e Sostenibile, il partenariato esteso tra Università, Centri di Ricerca e Imprese finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU.

L’incontro è finalizzato a illustrare alcune delle attività svolte sin qui dal partenariato, mettendo in luce le possibili evoluzioni del Made in Italy attraverso 8 progetti “bandiera”, che verranno esposti da docenti universitari e rappresentanti aziendali mediante speech congiunti, in linea con la missione di Mics: creare sinergie tra mondo accademico e mondo industriale.

L’evento si terrà al Made Competence Center Industria 4.0, presso il Politecnico di Milano. Ad aprire i lavori sarà Marco Taisch, Presidente della Fondazione Mics. Durante i lavori è previsto un collegamento da remoto con l’evento: “Intelligenza Artigianale: ricerca, innovazione e formazione a supporto delle eccellenze del Made in Italy”, organizzato dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti in collaborazione con Regione Campania.

La conclusione, “Le future sfide del Partenariato” sarà affidata a Elisa Negri, Coordinatrice Scientifica di Mics, con l’esposizione di alcuni dei progetti più avveniristici e ambiziosi, tra cui “la fabbrica dello spazio”: una fabbrica spaziale totalmente autosufficiente, in grado di produrre degli oggetti, con tecnologie italiane, senza la necessità di un invio costante di materie prime dalla Terra, grazie alla stampa 3D.