Fmi: board conferma Georgieva a guida Fondo per secondo mandato**

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Il Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha annunciato di avere confermato oggi Kristalina Georgieva come amministratore delegato per un secondo mandato di cinque anni a partire dal 1° ottobre 2024. La decisione del Consiglio – si legge in una nota – è stata presa per consenso dopo diversi colloqui, anche se la Georgieva è stata fino all’ultimo l’unica candidata in campo.

Secondo una dichiarazione del Fondo “il Consiglio ha elogiato la leadership forte e agile della Georgieva durante il suo mandato, che ha attraversato una serie di importanti shock globali. La Georgieva ha guidato la risposta senza precedenti del Fondo monetario internazionale a questi shock, inclusa l’approvazione di oltre 360 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti dall’inizio della pandemia per 97 paesi, la riduzione del servizio del debito per i membri più poveri e vulnerabili del Fondo e uno storico prelievo speciale con l’assegnazione di diritti equivalente a 650 miliardi di dollari. Sotto la sua guida, il Fondo ha introdotto nuovi strumenti finanziari innovativi, tra cui il Fondo per la resilienza e la sostenibilità e lo Sportello per lo shock alimentare. Ha ricostituito il Poverty Reduction and Growth Trust, con la capacità di mobilitare prestiti agevolati ai suoi membri più poveri, e ha co-creato la Global Sovereign Debt Roundtable. Ha inoltre garantito un aumento della quota del 50% per rafforzare le risorse permanenti del Fondo e ha concordato di aggiungere un terzo presidente dell’Africa subsahariana al consiglio del Fondo”.Per il prossimo mandato “il Consiglio accoglie con favore la continua enfasi posta dalla Georgieva sulle questioni di stabilità macroeconomica e finanziaria, garantendo al tempo stesso che il Fondo continui ad adattarsi ed evolversi per soddisfare le esigenze di tutti i suoi membri”.

Kristalina Georgieva ricopre la carica di amministratore delegato dal 1 ottobre 2019 , è assistita da quattro Vice Amministratori Delegati nella supervisione delle operazioni del Fondo, che serve i suoi membri attraverso circa 3.100 dipendenti. Cittadina bulgara, la Georgieva in precedenza è stata amministratore delegato della Banca mondiale. In precedenza ha prestato servizio presso la Commissione europea come commissario per la Cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi e come vicepresidente per il bilancio e le risorse umane.