Autonomia: Bonafè, ”dittatura maggioranza’ per avallare patto scellerato di governo ‘

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “È surreale che il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera critichi le opposizioni per le modalità con cui hanno deciso di intervenire nei soli due giorni di esame consentiti dalla maggioranza per discutere un provvedimento che stravolge l’assetto della repubblica italiana”. Così la capogruppo democratica nella commissione Affari costituzionali della Camera, Simona Bonafè.

“Invece di puntare il dito contro il regolamento e gli interventi da remoto di alcuni colleghi, Pagano dovrebbe spiegare perché la maggioranza sta imponendo tempi e ritmi serrati su un provvedimento che non ha alcun elemento di urgenza. E perché nessun deputato di maggioranza e nessun rappresentante del governo sia intervenuto nel corso dell’esame anche a seguito delle numerose critiche che sono emerse durante le audizioni che hanno sollevato questioni molto serie e preoccupanti sugli effetti di queste nuove norme. I partiti di governo stanno piegando il regolamento imponendo una vera e propria ‘dittatura della maggioranza’ per un patto scellerato che mercanteggia autonomia e presidenzialismo sulla pelle degli italiani”.