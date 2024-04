Turismo: Nicolaus ottiene la certificazione della parità di genere

Roma, 11 apr. (Labitalia) – L’impegno di Nicolaus, proprietario del brand Valtur, per una cultura aziendale equa, inclusiva e autenticamente attenta alla diversità segna l’importante traguardo del conseguimento della certificazione relativa alla parità di genere (Uni/PdR 125:2022), che attesta l’attenzione concreta da parte dell’organizzazione fin dai suoi esordi per questa tematica. “Il conseguimento di una certificazione così rilevante va inquadrato in un percorso strategico costantemente attento alla responsabilità sociale d’impresa e volto a incontrare i più alti standard di governance nei confronti di temi come la sostenibilità, la qualità, la sicurezza, la protezione dei dati. Assume, inoltre, particolare rilevanza in un’organizzazione già proiettata al gender balance, con il 49% delle proprie risorse umane costituito da persone di genere femminile”, sottolinea una nota dell’azienda.

“La soddisfazione per la Certificazione della parità di genere è legata, forse più ancora di tutte le altre, seppur molto importanti e fondamentali per arrivare anche a questa, al vedere concretizzati un desiderio e un’ambizione: creare un ambiente di lavoro inclusivo e regolato dall’uguaglianza di opportunità. Rappresenta quindi riconoscimento per l’impegno di tutte le colleghe e i colleghi nel cercare di rendere possibile questa condizione ogni giorno, e la certezza che le persone che lavorano all’interno del nostro Gruppo lo facciano in un contesto realmente attento alle loro specificità, capacità ed esigenze”, commenta Alessandro Arborio Mella, direttore Risorse Umane del Gruppo Nicolaus. Se traguardata all’interno di questo perimetro progettuale, la nuova certificazione assume una valenza ancora più articolata poiché rappresenta il coronamento di un approccio aziendale olistico che ha visto Nicolaus conseguire altri significativi attestati come la Certificazione qualità (Iso 9001), la Certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (Iso 45001), la Certificazione sostenibilità (Iso 14001) e la Certificazione per la protezione dei dati personali (Isdp 10003).

“Tra gli aspetti rilevanti dell’attenzione alla sostenibilità sociale di Nicolaus figura il mantenimento dei legami con il nostro territorio anche dal punto di vista della creazione di opportunità di impiego eque: la certificazione della parità di genere in un’area come quella pugliese, in cui i dati relativi all’occupazione femminile sono sensibilmente più bassi rispetto alla media nazionale e in un Paese tra i primi in Europa per disparità, non è solo un punto di arrivo cruciale, che garantisce la virtuosità del contesto lavorativo per i colleghi e i collaboratori, e del nostro operato per i nostri partner e per i nostri clienti, ma un nuovo e forte punto di partenza. Nonché la dimostrazione di come, attraverso un impegno costante nel cercare di perseguire una buona governance, la parità di genere non solo sia possibile, ma diventi un requisito minimo per la soddisfazione di tutti i dipendenti e un modello di business efficace, che non può più prescindere dalla qualità della vita delle persone”, conclude Sara Prontera, direttrice Marketing del Gruppo.