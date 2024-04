Mo: raid Israele contro sito militare Hezbollah in Siria

Tel Aviv, 10 apr. (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane hanno compiuto questa mattina un raid aereo contro una ”infrastruttura militare” usata dal gruppo libanese di Hezbollah in Siria. “Le Forze di difesa israeliane hanno attacco una infrastruttura militare situata in territorio siriano e che, secondo informazioni di intelligence, era usata dall’organizzazione terroristica di Hezbollah”, si legge su ‘X’.

L’Idf ha inoltre ricordato che considera il governo siriano “responsabile” di “tutto ciò che accade” sul suo territorio e ha dichiarato che non consentirà l’insediamento di Hezbollah nel paese.