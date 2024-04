Servizi: Biancofiore, ‘auguri Valensise, con lui squadra di altissimo livello’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo direttore dell’Aisi, Bruno Valensise, che troverà una squadra di altissimo livello a coadiuvarlo nel lavoro, in continuità con l’apprezzatissimo direttore uscente, prefetto generale Mario Parente. L’esperienza e la competenza che lo contraddistinguono, dimostrate nei suoi giá rilevanti incarichi, l’ultimo da vicedirettore del Dis, saranno determinanti per guidare l’Agenzia informazioni e sicurezza interna e per elaborare con la sua squadra tutte quelle fondamentali strategie al servizio della difesa della Repubblica italiana. La professionalità di Valensise sarà decisiva per affrontare le sfide immediate e future della nostra intelligence, partendo dalla capacità di prevedere i potenziali rischi per arrivare ridurne o azzerarne le conseguenze”. Così il capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Noi Moderati, Udc, Maie, Michaela Biancofiore.