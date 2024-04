Mafia: Silvestri (M5S), ‘arresto Russo conferma permeabilità Fdi’

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “L’arresto per mafia e voto di scambio a Palermo ai danni dell’esponente locale di FdI, Mimmo Russo, mostra ancora una volta una certa permeabilità da parte del partito di Giorgia Meloni, nonché la gravità di una piaga che va affrontata con serietà e trasparenza. Purtroppo FdI non è nuovo a vicende a dir poco torbide. Questo caso infatti è successivo ad altri, tra cui quelli che hanno riguardato Nello Donnarumma, sindaco di Fdi a Palma Campania e accusato di corruzione; Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia, condannata definitivamente per peculato; Giorgio Randazzo, dirigente provinciale a Trapani di Fratelli d’Italia e accusato di ricettazione. Queste sono solo alcuni delle vicende che interessano FdI: è il caso che Giorgia Meloni la smetta di citare Paolo Borsellino a sproposito”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

“Tutte le forze politiche dovrebbero avere il coraggio di dire con chiarezza che non accettano nessuna forma di coabitazione con personaggi che inquinano la politica italiana e le impediscono di lavorare per il bene dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle è orgogliosamente diverso da chi parla di mafia e corruzione e poi attacca le intercettazioni, l’abuso d’ufficio e mina tutti i presidi per la legalità. Per noi la lotta alla mafia è una cosa seria”, conclude.