La frana sulla galleria ‘Starza’ avvenuta lo scorso 12 marzo aveva provocato pesanti ripercussioni per la chiusura alla circolazione ferroviaria della linea Foggia-Benevento-Caserta, della tratta fra Benevento e Ariano Irpino. Annullati diversi convogli interregionali e posto in essere servizio navette sostitutive per la percorrenza nella tratta interessata con trasbordo dei passeggeri. Una situazione che aveva anche creato ripercussioni al traffico nel capoluogo sannita. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno ripristinato le condizioni di sicurezza e la circolazione ferroviaria è tornata regolare.

