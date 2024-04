E’ un punto che serve a evitare almeno il sorpasso dell’Avellino quello che il Benevento conquista nel derby con la Juve Stabia. Magra consolazione per la Strega che non va oltre lo 0-0 nel faccia a faccia con i gialloblù che al 90′ fanno partire la festa al ‘Vigorito’ per il matematico ritorno in Serie B. Alla formazione di Auteri non è bastata una prova d’orgoglio contro la dominatrice del campionato e ora sarà chiamata a un’impresa al ‘Partenio-Lombardi’ contro i Lupi per non perdere la piazza d’onore.

