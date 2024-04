Superbonus: Foti (FdI), ‘qualcuno avvisi Conte che anche Oxford economics lo stronca’

Roma, 8 apr (Adnkronos) – “Qualcuno avvisi il leader Giuseppe Conte che a sbugiardare la sua crociata in favore del Superbonus è intervenuto l’osservatorio Oxford Economics, secondo cui gli incentivi fiscali previsti ‘sono probabilmente la peggiore misura di politica fiscale attuata nel paese negli ultimi dieci anni'”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Anche autorevoli enti internazionali intervengono per stroncare la misura tanto cara alle sinistre di Pd e M5s, protagoniste del ‘fu campo largo’. Non solo il Superbonus dalla metà del 2021 fino a marzo di quest’anno è costato al governo 122 miliardi di euro, ovvero il 5,8% del PIL del 2023, ma in questi mesi abbiamo assistito a una serie di bufale dichiarate dall’allora avvocato del popolo, come quella del milione di posti di lavoro creati grazie a questa misura”, prosegue Foti.

“Oggi, a confermare come il governo rosso-giallo abbia sbagliato totalmente la previsione delle coperture è arrivato il giudizio di Oxford Economics: secondo tale ente il Superbonus ‘gonfierà’ nei prossimi anni il debito pubblico italiano con un aggravio probabilmente di circa 200 miliardi di euro per sgravi fiscali che “si tradurranno in maggiori esigenze di finanziamento” pari a circa il 2% del PIL all’anno nel periodo 2024-2026. Chissà la cricca a Cinquestelle quali argomentazioni troverà per difendere ancora l’indifendibile: da ‘Provaci ancora, Sam’ a ‘Provaci ancora, Giuseppe'”, conclude.