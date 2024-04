È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione la graduatoria finale delle domande relative all’Avviso “Campania Startup 2023”, che ha l’obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento delle startup innovative ad alta intensità di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di prodotti, processi e servizi innovativi, in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca ed innovazione – RIS3 Campania”.

