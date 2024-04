Non intende raddoppiare ma di sicuro non lascia. Nei pensieri immediati di Giuseppe Sauchella non ci sono altri quattro anni al vertice di Sannio Europa, bensì un quinquennio da sindaco di Torrecuso, anche se a contrastargli il passo non ci sono soltanto avversari storici come Angelino Iannella e Mino Mortaruolo, ma potrebbe figurare persino suo fratello Michele, in una riedizione riveduta e corretta del film “fratelli coltelli” in salsa torrecusana. Questo è, allo stato, ciò che sembra profilarsi nel paese dell’aglianico, anche se lo scenario potrebbe mutare da qui ad un mese, quando scadrà il termine per la presentazione delle liste.

