La corsa al primo posto è stata accantonata da tempo, ma c’è un altro traguardo che in casa Benevento viene considerato prioritario: quello del secondo posto, unica vera urgenza di questo finale di stagione, visto che garantirebbe qualche vantaggio tutt’altro che trascurabile in chiave play off. Per tenerselo stretto e per difendersi dall’assalto dell’Avellino – rimasta unica reale contendente – la Strega non può far altro che aggiudicarsi il derby con la Juve Stabia. Qualsiasi altro risultato non solo rischierebbe di mettere in discussione la piazza d’onore, tra l’altro proprio a una settimana dallo scontro diretto decisivo con i Lupi, ma al tempo stesso consentirebbe alle Vespe di sigillare con la matematica il ritorno in Serie B.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia