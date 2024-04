Governo: Petrucci (Fdi), ‘stiamo costruendo Italia forte e rispettata, come promesso’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “L’immigrazione in calo, i dati occupazionali che continuano a bruciare un record dopo l’altro, i livelli di povertà ai minimi come non accadeva da tempo, i riconoscimenti internazionali che testimoniano una ritrovata autorevolezza e dimensione di rispetto. Questi sono dati che non temono alcuna smentita, traguardi raggiunti un poco più di un anno e mezzo ai quali si aggiungeranno presto nuovi conseguimenti. Ecco l’Italia che il governo Meloni e Fratelli d’Italia stanno costruendo. Un Paese forte, finalmente lontano anni luce dal nulla degli anni passati e da quei metodi inquietanti che sarebbero stati usati dal Pd a Torino e a Bari per raccogliere voti e che, oggi, stanno devastando il campo largo”. E’ quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.