Europee: Cottarelli, ‘con liti Più Europa-Azione dico no a candidatura’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Sarei stato disponibile a candidarmi per le Europee se ci fosse stata un’alleanza dai partiti cui mi sento più vicino. Io sono un liberaldemocratico: se Azione e Più Europa si fossero messi insieme probabilmente mi sarei candidato”. Lo ha affermato l’economista Carlo Cottarelli, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “C’è troppa Europa o troppo poca?”.

“Poi tutto può cambiare. Poi al momento sembrano andare alle urne divisi. Anzi, c’è una lotta fratricida. Un giorno sì e un altro no si lanciano attacchi. E a questo punto -ha concluso Cottarelli- io non voglio partecipare a questa cosa. Purtroppo, è un secolo che l’area liberaldemocratica è divisa: andiamo avanti così”.